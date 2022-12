Die neuen Landesreferenten übernehmen Verantwortung

Landesschulsportreferent Christoph Neyer hat eine klare Meinung.

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg bietet den Vorarlberger Schulen pro Schuljahr zum Mitmachen mindestens 40 verschiedene Schulsportwettkämpfe in mehr als 25 verschiedenen Sportarten an. Bei der Organisation und vor allem bei der Durchführung der Bewerbe vor Ort übernehmen engagierte Lehrpersonen wichtige Aufgaben. „In jeder Sportart werde ich von einer fachlich bestens ausgebildeten Kollegin/einem Kollegen unterstützt. Unsere sogenannten Schulsport Landesreferent:innen sind ein enorm wichtiger Bestandteil des Schulwettkampfsports. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir wieder einige neue Lehrer:innen für unser Team gewinnen konnten. Sie übernehmen unterstützt von mir Verantwortung für einzelne Sportarten. Es ist sehr schön, von einem solch tollen Team der Schulsport Landesreferent:innen während des gesamten Schulsportjahres Unterstützung zu erfahren. Gemeinsam können wir im Schulwettkampfsport viel für unsere Schüler:innen und Lehrerer:innen im Ländle bewegen“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer.