Die neue Miss Vorarlberg Nina im VOL.AT-Chat

Die 20-jährige Studentin aus Höchst ist die neue Miss Vorarlberg und Miss Online 2019. Am Montag nach der Wahl spricht sie ab 11 Uhr über die Wahl, ihre Berufsausbildung zur Lehrerin und wie es nun als Miss Vorarlberg weitergeht.

Die neue Miss Vorarlberg hat ihre Wurzeln sowohl im tirolerischen Ischgl wie auch in Höchst. Während sie vor allem in Tirol aufwuchs und dort auch die HAK in Landeck absolvierte, schlug sie inzwischen ihre Zelte im Ländle auf. Derzeit studiert die 20-Jährige, die am Ostermontag ihren Geburtstag feiert, Deutsch und Englisch auf Lehramt an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg.