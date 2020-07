„Die Natur zeigt uns das Unberechenbare und setzt uns Grenzen“

Beruflich und privat ist Hermann Wirth mit der Natur im Einklang.

Dornbirn. Ein großer Naturgarten hinter dem Haus reflektiert das Wachsen und Gedeihen durch die Fensterfront in das Innere. Die Hühner haben freien Auslauf. Doch das Herzstück steht in der Mitte des Gartens: Eine Wetterstation. „Wer hat schon eine Wetterstation im Garten?“, meint der 61-jährige Dornbirner lachend, der sich selbst als Ur-Hatler und Familienmensch bezeichnet. Seit gut 30 Jahren macht er täglich Aufzeichnungen über das Wetter, die Daten stellt er online. Die Energie wird auf dem Dach mit Photovoltaik und Solar gespeichert. Die Wärme im Haus entsteht durch Holz. Deshalb sieht man den dreifachen Vater zu Hause öfters beim Holzhacken, auch in den eigenen Wäldern. Nicht ohne Grund sieht Hermann Wirth das Privileg in seiner Geburt. „Es ist prägend, in welche Familie du hineingeboren wirst.“ Und er weiß sein Glück zu schätzen. Seine Eltern waren für ihn Vorbild, sie brachten ihm die Wertschätzung für Natur und Schöpfung näher. „Mein Vater war Bauer, Naturmensch, er war auch ehrfürchtig. Als Bub nahm er mich mit auf die Alpen, aufs Feld und in die Wälder.“ Gerne erinnert sich Wirth an eine schöne Kindheit zurück, ans „Bächla“, wie man es damals nannte, wenn man in sämtlichen Gewässern stundenlang Staudämme und Rinnsale baute.