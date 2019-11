Die Mutter aller Derbys steigt in der Rheinhalle

Es ist das älteste aller Derbys im Vorarlberger Eishockey.

Die Fans bezeichnen es als die „Mutter“ aller Derbys. Mussten sich die Löwen ersatzgeschwächt in Feldkirch vor zwei Wochen in der Vorrunde zur österreichischen Meisterschaft noch knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben, brennen sie zu Hause im Rahmen der AHL auf die Revanche.

Nach dem 6:5 Auswärtssieg in Cortina bleiben den Cracks des EHC Lustenau nur zwei Tage, um sich von den Strapazen zu erholen und um sich für das große Derby im Vorarlberger Eishockeysport vorzubereiten. Denn am Samstag ist mit der VEU Feldkirch der große Rivale aus dem Oberland in der Rheinhalle Lustenau zu Gast. Die Geschichte der beiden Vereine ist trotz der großen sportlichen Rivalität sehr eng miteinander verbunden. Viele spannende Derbyschlachten wurden schon gefochten, Freud und Leid lag oft sehr nah beieinander, und so sehr Niederlagen schmerzten, umso schöner waren die Erfolge.