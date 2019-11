Die Mutter aller Derbys in der Eishockeyszene

Das erste Duell der Erzrivalen in der heurigen Saison findet im Rahmen der österreichischen Meisterschaft statt.

In der Gruppe West bestreitet die VEU ihr drittes Platzierungsspiel und hat nach dem Sieg und der Overtimeniederlage gegen den EC Bregenzerwald mit 4 Punkten die Führung in der Gruppe West inne. Der EHC hat ein Spiel bestritten und dieses gegen den ECB knapp für sich entschieden, hält also bei drei Punkten. Somit hat der Sieger der Partie am Donnerstag, sofern er in der regulären Spielzeit eingefahren wird, gute Karten auf den Gruppensieg und zumindest den zweiten Tabellenplatz fix in der Tasche. Neben den Siegern der drei Gruppen qualifiziert sich auch der beste Gruppenzweite für das Halbfinale um die österreichische Meisterschaft der Alps Hockey League.