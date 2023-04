Die Musikschule wurde gestürmt

Zum traditionellen Tag der offenen Tür pilgerten zahlreiche Interessierte an die Orte der Rheintalischen Musikschule.

Lustenau Der Besucherstrom im Hauptgebäude der Musikschule in der Maria-Theresienstraße war beeindruckend, sodass sich die Musikbegeisterten ihren Weg zu den Wunschinstrumenten regelrecht erobern mussten. Auch in den Außenstellen wie in der Alten Schule in Höchst und im Carinisaal war der Andrang groß. Und es hatte sich auf jeden Fall für die Interessierten gelohnt. Mit großer Geduld erklärten die Lehrpersonen den zahlreichen Kindern und Erwachsenen die einzelnen Instrumente, zeigten ihnen die jeweils optimale Halteposition, wie die Mundstücke, die Klappen, Tasten und Griffe funktionieren, wie ein Bogen oder Schlägel gehalten bzw. bedient werden müssen. Auch hinsichtlich des idealen Alters für den Einstieg in den Lernprozess gab es wertvolle Informationen für die Eltern der musikinteressierten Kinder.