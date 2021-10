Die Mühlebacher sind bereit für die neue Ski-Saison

Der Ski-Club Mühlebach lud zur Jahreshauptversammlung.

Gleich zu Beginn richtete er einen Dank an die Stadt Dornbirn für die alljährliche Sportförderung und an alle Sponsoren und Gönner sowie das engagierte Skikurs-Team und die Eltern für die wichtige Unterstützung.

Die Sportwarte Bernd Bortolotti, Roman Liesinger und Hans Krojer berichteten aus ihren Ressorts. Letztes Jahr war es aufgrund der Pandemie sehr ruhig und es konnten 2021 keine Rennen durchgeführt werden. Die Referentin für Lehrwesen Marlies Feurstein Marlies informierte außerdem über die Skikurse im letzten Winter: „Bekanntlich hatte uns Corona ja fest im Griff und die Vorschriftsmaßnahmen waren für alle eine echte Herausforderung, welcher wir uns aber stellten und Einzel- bzw. Geschwister-Unterricht in den Ferien und an den Wochenenden anbieten konnten. Und weiter: „Die Nachfrage war unerwartet groß und so konnten wir 79 Kindern mit unserem großen Skilehrer-Stab trotz aller Widrigkeiten einen Skikurs anbieten.“ Feurstein betonte auch noch einmal, dass dies ohne die großartige Unterstützung der 22 Skilehrerinnen und -Lehrer nie möglich gewesen wäre.