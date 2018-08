Die Mostsaison ist eröffnet

Andreas Krammel, der OGV und RKV luden zum Fest für die ganze Familie.

Lustenau. Das Getränk des Tages am 15. August war der Most. Und was es bedeutet, wenn sich die „Häsler“, der OGV und die Familie Andreas Krammel zusammentun, wissen inzwischen viele. Es ist Mostfest – und das schon zum dritten Mal. Der Veranstalter Andi Krammel mit seiner Frau Karin, Sohn Michi und den Töchtern Rebecca, Verena und Patrizia boten auch diesmal ein tolles Programm für die ganze Familie. Für die Zubereitung der Speisen und die Ausgabe der Getränke wurden zwei Vereine eingeladen. Das hat sich bereits bewährt. „Hier arbeitet man Hand in Hand“, bestätigte Conny Maier, Obfrau des Obst- und Gartenbauvereins Lustenau, während ihr Mann Rainer das sich am Spieß drehende Spanferkel im Blick hatte.