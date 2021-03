Am kommenden Osterwochenende macht sich der Montafoner Osterhase wieder auf den Weg, unterschiedlichsten Plätzen die Montafoner Osterkiste zu verstecken.

Prall gefüllte Montafoner Osterkisten sind am Ostersonntag, den 4. April 2021 an verschiedensten Plätzen in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz zu finden. Neben vielen spannenden Informationen über das Montafon, regionalen Köstlichkeiten und tollen Produkten aus dem Tal verstecken sich darin auch spannende Bergerlebnisse.