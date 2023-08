Die Mobilitätswoche im Sinne für alle

Bludenz. Ganz im Zeichen der Umwelt und der Gesundheit steht die Vorarlberger Mobilitätswoche.

Die Stadt Bludenz investiert kontinuierlich in die Erweiterung und Entwicklung des öffentlichen Verkehrs. Vor knapp einem Jahr wurde die neue Stadtbuslinie 504 eingeführt. Sie verbindet seitdem die Strecke Bludenz Bahnhof – die Freizeitanlagen Unterstein und der Bludenzer Bildungseinrichtungen sowie die Betriebsgebiete Lünerseepark und Zimbapark, das Betriebsgebiet Bremschl und das Wohnviertel Schesa in Bürs. In den letzten Monaten wurde die Linie bereits sehr gut angenommen. Auch die Bludenzer Fahrradwege werden immer wieder erweitert und ausgebaut. So wurden unter anderem vor dem Val Blu neue Fahrradständer montiert.