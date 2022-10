Die Mizzitant bespielt ab November das Tschofen in Bludenz

Denise Amann, die vor 3 Jahren ihr Restaurant „mizzitant“ von Bludenz nach Frastanz verlegt hat, kehrt zurück in ihre Heimatstadt, um keine geringere Gastronomieperle wie „das TSCHOFEN“ zu übernehmen.

Inhaber Sandro Preite übergibt sein einzigartiges Boutique Hotel samt Restaurant im Herzen der Bludenzer Altstadt im November 2022 an die Gastronomin.

Im „das Tschofen“ wird es ab November eine Wirtshaus- und Restaurantküche auf gehobenem Niveau geben, samt kosmopolitem Spezialmenue am Abend. Am Samstag werden auch Langschläfer früher aus den Federn hüpfen, denn das Frühstück von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr steht ganz im Zeichen der Weltoffenheit, die einem Hotel alle Ehre macht! Aber auch Zeitungsleser, die guten Kaffee lieben, sind vormittags willkommen, genauso wie Snacker und Kuchenfans am Nachmittag.