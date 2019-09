Die Mikrowelt der Kinder verstehen

Wie im freien Spiel die Fantasie angeregt wird und Eindrücke verarbeitet werden können.

Dornbirn. Im freien Spiel können sich Kinder gut entwickeln und so am besten die Mikrowelt um sie herum in kleinen Schritten entdecken. Eltern und Pädagogen sind dabei die wichtigen Bezugspersonen. Soweit sind sich Experten, darunter die Dornbirner Psychotherapeutin Monika Schwärzler, einig. Etwas komplizierter wird es da, wo eine Bühne, also das häusliche Umfeld, für die normale Entwicklung des Nachwuchses nicht so selbstverständlich gegeben ist. Eltern sind mitunter verunsichert, weil um sie herum ein Leistungsdenken in den Vordergrund rückt und es scheint, dass auch diverse Ratgeber die Entscheidungen, was für das eigene Kind das Beste sei, nicht ausreichend vermitteln können. Dazu kommt ein Trend zur frühen Fremdbetreuung, der auch bei uns feststellbar ist. Die Kleinen erleben damit einen Alltag wie die Erwachsenen, nach fix vorgegebenen Zeiten und Orten. Nicht selten ist das mit Stress für Eltern und Kinder verbunden.