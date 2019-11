Die Mauer fällt – so titelt die Presse über das Ereignis

Es ist der 9. November 1989. Die Pressekonferenz dauert schon eine Weile, als Günther Schabowski einen Beschluss des Zentralkomitees der SED vorliest.

Kurz nach 19 Uhr geht die historische Nachricht zur "Reisefreiheit für die DDR-Bürger" über die Ticker der Nachrichtenagenturen. Die VN berichtete am 10.November, dass die DDR den Eisernen Vorhang öffnet, am 11. November folgen dann die Berichte über die Feier- und Jubel-Szenen in der Nacht vom 9. auf den 10 November an der Berliner Mauer.