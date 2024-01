"Die materiellen Dinge sind weg"

Der mehrfach Grammy-nominierte Peter Wolf, früher mit der Vorarlbergerin Ina Wolf verheiratet, lebt mittlerweile in den USA. Als das Feuer im November 2018 ihre Villa in Malibu in Schutt und Asche legte, stand die Familie Wolf vor einer unfassbaren Herausforderung. „Wir hatten gerade mal zehn Minuten, um zu evakuieren“, erinnern sich Peter Wolf und seine Frau Lea. Sie packten nur das Wichtigste – ihre Kinder, vier Hunde und einige unersetzliche Gegenstände. „Alles andere ist verbrannt“, so Wolf. Die Familie ließ sich von dieser Katastrophe nicht unterkriegen: „Man hat die Wahl: zerbricht man oder wird man stärker – wir haben uns fürs ,Stärker Werden‘ entschieden“, betont Peter Wolf.