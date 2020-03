Die Maivögl fliegen mit Welcome in den Frühling

Die Premiere der Familie Marte bekannt unter „Maivögl“ am Samstag, 29. Februar war ausverkauft. Das Programm versprach im Vorfeld einen kurzweiligen Kabarett Abend.

Götzis Mit viel Humor und Szenen aus dem Leben gegriffen starteten die Akteure in den Abend. Reisen und Träume der erwachsenen Kinder, die Kommunikation über das Handy innerhalb der Familie wurden im Familienkabarett Abend zum Thema gemacht. Benedikt, der jüngste Sohn der Familie Marte, steht inzwischen auf eigenen Beinen und ist aus der elterlichen Wohnung ausgezogen. Aber auch der Bericht von Tochter Teresa über ihren Jakobsweg und die Erlebnisse brachte so manchen Premierenbesucher zum Schmunzeln. Zwischendurch lockerte die Gruppe „Welcome“ mit Norbert, Tina und Barbara mit passenden Mundart Liedern zu den gespielten Themen den Abend auf. Die Atmosphäre im Vereinshaussaal von der Kulturbühne AmBach hätte nicht besser sein können. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlten sich während der Aufführung wie ein „Teil der Familie“ und freuten sich, in verschiedenen Szenen, sich selbst wiederzuerkennen. Schließlich überraschte Vater Georg seine Familie mit einer selbstgezimmerten Gartenbank mit integrierter Getränkebox. Insgesamt ein heiterer, unterhaltsamer aber dennoch zum Nachdenken anregender Kabarett Abend mit Familie Marte und „Welcome“.