Die Magie der Musik

Dieser Mann leidet an Demenz, aber als er einen seiner Lieblingssongs hört, kennt er kein Halten mehr und singt leidenschaftlich mit.

Wertvolle gemeinsame Momente

Seine Enkelin schreibt zu dem Video auf Instagram: "Ich schätze diese Momente mit meinem lieben Opa Joe sehr. Demenz ist eine so schreckliche Krankheit und diese gemeinsamen Momente und Erinnerungen fühlen sich besonders an. In seinem schottischen Akzent singt er und erinnert sich an alle Worte." Außerdem habe ihr Großvater die ganze Zeit "Das ist verdammt nochmal Magie!" gesagt. Seine Enkelin stimmt ihm da offenbar vollkommen zu.