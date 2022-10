Die Macht von Freundschaft und Musik

Ein alter Mann sitzt in seinem Schaukelstuhl, das Telefon in der Hand, und singt zu einem Song aus seiner Jugend mit. Die Geschichte dahinter ist wirklich berührend.

Wöchentliches Ritual

Milton P. Ehrlich, der bereits 90 Jahre alt ist, ruft jeden Samstagnachmittag die gleiche Nummer an. Dabei singt er Lieder aus der Zeit, in der er noch jung war. Doch was steckt dahinter?

Freunde fürs Leben

Milton ruft jemanden an, den er schon seit über 50 Jahren kennt: Seinen Freund Mike. Der ist ebenfalls in seinen 90ern und leidet unter einer schweren Demenz. Er kann sich am Nachmittag nicht einmal mehr daran erinnern, was am Morgen passiert ist. Jeden Samstagnachmittag ruft sein alter Kumpel ihn an und spielt ihm populäre Musik aus der Zeit ihrer Jugend vor. Trotz Mikes Demenz-Erkrankung singen beide inbrünstig mit. Fast alle ihre anderen Freunde sind mittlerweile verstorben. Auch deshalb haben die beiden Männer, die bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert befreundet sind, dieses wöchentliche Ritual, das sie miteinander und mit alten Erinnerungen verbindet.