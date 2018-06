Das Abschlusskonzert der Musikschule Montafon ist einer der Jahreshöhepunkte.

Es bildet den Abschluss des heurigen Schuljahres in Sachen Musikschule Montafon. Das große Abschlusskonzert der Musikschule, das am vergangenen Samstag Abend in der Aula der Mittelschule Schruns Dorf stattfand. Dabei ist es nur eines der großen Konzertevents der Musikschule Montafon, denn über das Jahr verteilt kann die Musikschule auf rund 50 Veranstaltungen blicken, an denen die rund 600 Schüler teilgenommen haben. Bei diesem Konzert standen vor allem die klassischen Instrumente wie Geige oder Cello sowie Blasinstrumente wie etwa Querflöte, Horn oder Trompete im Mittelunkt.

Formationen

Neben etlichen Solostücken präsentierten die Musikschüler ihr Können dem interessierten Publikum aber auch in diversen Formationen, wie etwa in Duetten oder Ensembles in ganz unterschiedlichen Besetzungen. In seiner Eingangsrede ging der Leiter der Musikschule Montafon Dietmar Hartmann auf die Macht der Musik kurz ein. „Macht Musik! Dies kann man als Aufforderung verstehen, aber auch als Aussage. Gewiss ist jedoch, dass Musik soziale Kompetenzen fördert und auch junge Menschen formt“, weiß der Musikpädagoge aus seiner langjährigen Erfahrung. Denn nicht nur das Miteinander werde gelernt, sondern auch Durchhaltevermögen und Konsequenz mit der eigenen Person.

Lebensschule