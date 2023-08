Die lokale Welt der Fahrradhersteller

Räder die weit entfernt von Massenproduktion sind, findet man in Portland bei MADE

„Made in USA“ steht so ziemlich auf jedem der ausgestellten Fahrradrahmen. Besonders in den letzten Jahren wurde die Rahmenherstellung in Europe und den USA auf Taiwan ausgelagert. Nicht in den Zidell Yards. Max und Alder aus Seattle, Washington haben die Rahmenherstellung des Rodriguez Familienbetriebs übernommen. „Wir waren reguläre Mitarbeiter und die Familie hat mit uns eine gute Zukunft gesehen und das Geschäft in unsere Hände gelegt“, erklärt Max, während er das nicht mal 7kg schwere Ausstell-Fahrrad stolz in die Höhe hält. Nicht zwei, sondern nur eine Person ist Tom La Marche. Der junge Fahrradhersteller aus Philadelphia hat den Betrieb 2022 gegründet. Er hat zuerst in zahlreichen Betrieben gearbeitet, Erfahrung gesammelt und spezialisiert sich nun auf einfache Gelände-Fahrräder.