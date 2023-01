Die Löwen brauchen einen Sieg

Diesen Samstag empfangen die Dornbirn Lions die Upper Austrian Ballers beim Heimspiel.

Dornbirn. Am 28. Jänner heißt es für die Raiffeisen Dornbirn Lions erstmals in diesem Jahr „verlieren verboten!“ Zu Gast in der Ballsporthalle sind ab 18.30 Uhr die Upper Austrian Ballers. Nach der äußerst unglücklichen Niederlage in Deutsch Wagram letzte Woche, sind die Dornbirner natürlich unter Druck geraten, müssen das Heimspiel unbedingt gewinnen, ansonsten wird die Tür zu den Play-offs wohl nur noch einen Spalt offen sein.