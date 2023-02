„Die Liebe im leisen Land“ – Lesung mit Musik am Sonntag, 5. März

Die Lesung mit Musikbegleitung findet am Sonntag, den 5. März in der Villa Falkenhorst um 17:00 Uhr statt.

"Die Liebe im leisen Land" lautet der Titel des neuen Buches, aus dem Bilgeri an diesem Abend liest. Die 170 Seiten starke Novelle erzählt die Geschichte einer Ehe, die im New York des Lockdowns auf eine harte Probe gestellt wird. Sie waren doch eigentlich ein stimmiges Paar: Amy, die ehrgeizige Amerikanerin aus gutem Hause, und der Journalist und Arthur Rimbaud verehrende Österreicher Tom. Stürmisch verliebt und einander bedingungslos ergeben heirateten sie. Doch nach und nach zeigen sich Risse, schleichen sich erste Misstöne in die Harmonie ihrer Ehe. Als eine Pandemie auch New York heimsucht und das alltägliche Leben zum Stillstand kommt, ist die Konfrontation mit ihren Problemen unausweichlich. Denn Stille ist nicht immer friedlich. Innere Konflikte, Ängste und Zweifel, Träume und Sehnsüchte kommen ans Licht und werden zur Zerreißprobe für das Paar...