"Die Leute wollen nicht eingesperrt sein"

Klaus Herburger sprach in "Vorarlberg live" über das schwierige Jahr 2020 für die Reisebranche und wie es nun weitergeht.

Die Corona-Krise hat die Reisebranche quasi zum Erliegen gebracht. Mit strikten Ein- und Ausreisebestimmungen sei auch jetzt eine Planung schwierig, sagt Klaus Herburger, Fachgruppenobmann der Reisebüros, am Freitagabend in "Vorarlberg live". Der Branche selbst gehe es nicht gut, es gebe jedoch große Nachfrage bei Reisen.

Die Hauptaufgabe 2020 sei es gewesen, den Kunden zu ihrem Recht zu verhelfen, so Herburger. Abgesagte Reisen und Veranstaltungen haben für viel Arbeit in Form von Rückabwicklungen gesorgt, auch im neuen Jahr sei noch einiges zu tun. Klaus Herburger gibt im Interview an, dass in seinem Unternehmen Herburger Reisen aktuell noch rund 40.000 Euro Rückzahlungen von Fluglinien offen sind. "Auch sie müssten uns eigentlich 14 Tage nach Absage der Reise die Gelder zurückzahlen, sie waren aber einfach nicht erreichbar."