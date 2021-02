Bußjäger: Hundertprozentig kann man es nicht sagen

Am Freitag bei "Vorarlberg Live" hat Verfassungsrechtler Univ. Prof. Dr. Peter Bußjäger seine Einschätzung, ob die Verkehrsbeschränkungen in Tirol vor dem Verfassungsgerichtshof standhalten können, geteilt.

Ob die Maßnahmen in Tirol sinnvoll sind, wollte Dr. Peter Bußjäger nicht beurteilen. Das obliege den medizinischen Expertinnen und Experten meinte der Jurist im Interview. Sein Hausverstand hätte ihm eher gesagt, dass es wichtiger gewesen wäre die Virusmutation innerhalb von Tirol, sprich in den Gemeinden, zu isolieren, als das ganze Bundesland mit einer Verkehrsbeschränkung zu belegen.

Hält die Maßname?

Rechtlich sei die Maßnahme in Ordnung, wenn die Experten sie als nötig erachten, meint Bußjäger. Die Frage, ob diese Maßnahme im Nachhinein auch vor dem Verfassungsgerichtshof halte, sei aber so eine Sache - hundertprozentig könne man das nicht sagen. Die gesetzliche Grundlage sei vorhanden, sagt der Verfassungsrechtler, nämlich Paragraf 24 Epidemiegesetz. Dort heißt es, dass man einzelne Ortschaften unter Verkehrsbeschränkungen stellen kann. Damit stelle sich dann die Frage, ob einzelne Ortschaften auch ein ganzes Bundesland sein können. So werde das in der rechtswissenschaftlichen Literatur zwar vertreten, der Verfassungsgerichtshof könnte das aber auch anders interpretieren, meint Bußjäger.