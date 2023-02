Die letzten 60 Minuten auf der europäischen Bühne

Die Roten Teufel mit Heimspiel gegen Granollers.

In der 10. und letzten Runde der EHF European League Gruppenphase empfängt der ALPLA HC Hard am Dienstag, den 28. Februar 2023 das spanische Team Fraikin BM. Granollers in der Sporthalle am See. Das Duell gegen den Tabellendritten in der Gruppe C beginnt um 20.45 Uhr.

Nachdem die Roten Teufel vom Bodensee in der vergangenen Woche ihre letzte Auswärtsreise angetreten haben, bestreiten die Harder Jungs in dieser Woche das letzte Spiel in der EHF European League Gruppenphase. Mit dem Heimspiel gegen Fraikin BM. Granollers aus Spanien schließen die Vorarlberger das Abenteuer auf europäischer Bühne ab. Im Hinspiel mussten die Harder Jungs auswärts eine klare 28:38 (14:18) Niederlage hinnehmen.

Mit Fraikin BM. Granollers aus Spanien gastiert am Dienstagabend der Tabellendritte aus der Gruppe C in der Sporthalle am See. Am vergangenen Spieltag konnte sich das spanische Team mit 34:31 gegen Skjern Handbold durchsetzen und einen Heimerfolg erzielen. Mit 12 Punkten – drei Niederlagen stehen sechs Siegen gegenüber – fehlen den Spaniern nur zwei Punkte auf Sporting CP, Portugal und RK Nexe, Kroatien. Ersterer führt die Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Der letzte Spieltag hält Bewegung in der oberen Tabellenhälfte bereit und verspricht Spannung pur – Sporting CP und RK Nexe matchen sich im direkten Duell um die Tabellenführung. Das Team vom spanischen Chefcoach Antonio Rama Garcia befindet sich in Lauerstellung und wittert vielleicht noch einen Top-2 Platz in der Gruppe.

Die Roten Teufel haben nach dem sensationellen 29:22 (14:12) Auswärtssieg gegen das kroatische Team RK Nexe und dem Unentschieden im Heimspiel gegen Balatonfüredi KSE aus Ungarn drei Zähler am Konto, was derzeit Tabellenrang 5 bedeutet. Auch wenn für die Jungs aus dem Ländle keine Chance mehr zum Aufstieg in die Top 16 Teams besteht – auf den 4. Platzierten der Gruppe C, Skjern Handbold, fehlen fünf Punkte – wollen sich die Roten Teufel mit einer guten Performance im letzten Spiel auf europäischer Bühne gebührend verabschieden. Den Schwung aus dem sehr erfolgreichen Abend in Nasice und dem erstmaligen Sieg in einer EHF European League Gruppenphase wollen die Roten Teufel unbedingt mit in die letzte Partie nehmen!

Die Roten Teufel freuen sich, ein letztes Mal in der Gruppenphase anzugreifen und Vollgas zu geben. Mit der lautstarken Unterstützung des Heimpublikums soll es ein toller Abschluss werden!

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„In unserem 14. und letzten Spiel in der EHF European League wollen wir uns ordentlich verabschieden. Das war eine unglaublich wertvolle Erfahrung für uns alle und ich bin mich sicher, dass alle viel davon profitieren werden. Wir wollen uns mit einer guten Leistung bei unseren Sponsoren bedanken, die es uns ermöglicht haben, überhaupt dabei zu sein und natürlich bei unseren Zuschauern und treuen Fans, die uns immer angefeuert haben, selbst wenn es ganz schwierig war. Gleichzeitig möchten wir bestätigen, dass der ALPLA HC Hard und damit Handball Austria in diesen Wettbewerb gehören. Trotz der klaren Niederlage im Hinspiel gehen wir morgen „All in“. In unserer Halle und mit unseren Fans hinter uns ist alles möglich.“

Golub Doknic, Torwart ALPLA HC Hard

„Spanien ist eine starke Mannschaft und Tabellendritter in unserer Gruppe. Obwohl wir das Hinspiel auswärts am Ende klar verloren haben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir bis zur 40. Minute recht gut mithalten konnten. Gerade in den letzten Spielen konnten wir uns steigern, vor allem mit unserem Deckungsspiel und der Abwehrleistung können wir zufrieden sein. Das hat sowohl die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit im letzten Liga-Spiel gegen Krems als auch die 22 Tore auswärts gegen RK Nexe gezeigt. Wir sind in einer guten Form und ich denke, es gibt für uns eine Chance, zum Abschluss zu überraschen. Es wäre schön, die letzte Runde in der European League zu Hause mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.“



EHF European League Men, Gruppenphase | Runde 10

ALPLA HC Hard vs. Fraikin BM. Granollers (ESP)

Dienstag, 28. Februar 2023, 20.45 Uhr