Die letzte Ehre erweisen

Die Arbeit als Bestatter ist vielfältig und erfordert viel Einfühlungsvermögen. Ein Grund, weshalb Michelle Staubmann (17) gerade an diesem Beruf interessiert ist.

Menschen sterben nicht nur zu Bürozeiten, sondern auch in der Nacht, an Feiertagen und Wochenenden. „Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Wenn das Telefon klingelt, fahren wir zu den Verstorbenen“, erklärt Matheisl. Sie ist in dem Familienbetrieb groß geworden und täglich mit der Arbeit in Berührung gekommen. Der Tod ist auch für sie nichts Befremdliches. Und dennoch war es für sie anfangs nicht selbstverständlich, den Familienbetrieb zu übernehmen. Eher aus Zufall habe sie sich dafür entschieden. Heute möchte sie ihre Entscheidung nicht missen. „Es ist eine sehr schöne Arbeit, da wir den Angehörigen helfen können und sie bei der Trauerarbeit unterstützen.“