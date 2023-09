Die Leser machten es möglich: W&W+Patenkind Patrick ist endlich wieder mobil!

Vorarlberger beweisen Herz

Die finanzielle Not war groß, doch die Hilfsbereitschaft im Ländle ist riesig, wie diese Erfolgsgeschichte zeigt. Die WANN & WO- und VN-LeserInnen haben es mit ihren Spenden nämlich ermöglicht, dass ein neuer VW Caddy angeschafft und behindertengerecht umgebaut werden konnte. „Ich bin überglücklich und kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen“, meint Gabi mit Freudentränen in den Augen und Patrick fügt hinzu: „Ich brauche das Auto, damit ich flexibel zu Terminen fahren kann.“