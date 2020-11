Die Lektüre kommt zur Haustüre

Literatur trotz Lockdown: Bibliotheken in Frastanz und Satteins gehen innovative Wege

In Frastanz führte die Bibliothek bereits während des ersten Lockdowns im März eine Hauszustellung ein, um die Kunden während der Schließung weiterhin zu versorgen. Dieser Service wurde so rege in Anspruch genommen, dass er bewusst auch nach der Wiedereröffnung der Bibliothek am 18. Mai nahtlos weitergeführt wurde. „Die Hauszustellung bietet insbesondere älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen eine gute Möglichkeit, sicher und unkompliziert ihre Bücher auszuleihen“, erklärt Barbara Frick, die stellvertretende Bibliotheksleiterin.