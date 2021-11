Die Leiblachtaler Fußballerinnen schwimmen auf der Erfolgswelle.

Der ehemalige Underdog zählt inzwischen zu den besten Teams im Ländle.

„Unser gemeinsam mit dem FC Hörbranz geführter VFV `Mädchen an den Ball´- Stützpunkt trägt schon Früchte. Aus der U12-Mädchenmannschaft, die von Stefanie Jelinek und Dilara Cenik hervorragend trainiert werden, kommen immer wieder einige talentierte Kampfmannschaftsspielerinnen nach“, so SC Hohenweiler-Vorstandsmitglied und Ex-Bayern München-Kickerin Sonja Geiger-Spieler.

In der letzten Runde vor der Winterpause empfangen Kapitänin Elisa Caroline Wucher & Co. am Samstag, 6. November um 14.30 Uhr den FFC Vorderland 1c. Natürlich will man die Erfolgsserie fortsetzen und sich für die bislang einzige Saisonniederlage revanchieren.