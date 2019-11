Die Legionäre sind der Schlüssel zum Derbyerfolg

Zum ersten Mal in dieser Saison stehen sich die beiden Traditionsmannschaften EHC Lustenau und VEU Feldkirch gegenüber.

Das erste Derby der ewigen Erzrivalen, welches zur österreichischen Meisterschaft zählt, steigt diesen Donnerstag, am 07.11. in der Eishalle in Feldkirch.

Prestigeduell

In diesem Prestigeduell werden sich die beiden Tabellennachbarn wohl keinen Zentimeter Eis schenken und alles geben, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die VEU hat mit Dylan Stanley und Robin Soudek die zwei punktestärksten Spieler der Liga in ihren Reihen. Dieses Stürmerduo ist für mehr als 50% aller Tore der Feldkircher verantwortlich. Um gegen die Oberländer erfolgreich zu sein, gilt es für die Löwen defensiv ein Rezept gegen dieses Stürmerduo zu finden, um diese Linie zu neutralisieren und umgekehrt die qualitative Breite der eigenen Offensive auszunutzen.

Das Zünglein an der Waage könnten hierbei wieder die jungen Eigenbauspieler sein. Sollten sie ihr Visier wieder so einstellen, wie gegen die jungen Linzer, bekommt Alex Caffi in seinem Kasten wohl einiges an Arbeit. Dabei ist der Druck auf die Spieler speziell bei diesem Derby sehr hoch und es ist entscheidend, wie die Jungen damit umgehen können. Für einige ist es das erste große Derby in ihrer Karriere.