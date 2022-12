Die Legende lebt

A Tribute to John Lennon sorgte am Samstag für ein volles Haus am Dornbirner Spielboden.

Dornbirn. Wie könnte man einem der größten und einflussreichsten Musiker der Geschichte besser Tribut zollen als mit einem Konzertabend, bei dem sich heimische Musikgrößen versammeln, um ihre Begeisterung für Musik mit dem Publikum zu teilen. So geschehen vergangenen Samstag am Dornbirner Spielboden, der ganz im Zeichen von John Lennon und dessen inspirierendem Werk stand.

Illustre Musikerschar

Die „Austrian John Lennon Tribute Band“ setzt sich aus hochkarätigen Musikerinnen und Musikern zusammen. Die Protagonisten variieren je nach Aufführungsort und das Ziel ist lokale Künstler zu integrieren. Dadurch ist jedes Konzert einzigartig und in seiner Konstellation einmalig. Im Spielboden gaben sich neben der Band rund um Robin Gillard, Martin Payr, Ramona Kasheer, Alex Gantz und Jürgen Mitterlehner, u.a. auch die Gastmusiker Andy Baum, Erik Trauner (Mojo Blues Band), Dominik Röck (Nogoodniks), John Gillard, Dominik Plangger, Louie Austen sowie Lina und Arnulf Lindner die Ehre, um gemeinsam John Lennons Musik zu feiern.

Zeitlose Musik