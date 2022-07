Die Legende kehrt zurück

Kommende Woche steht das Lustenauer Freudenhaus ganz im Zeichen von FALCO.

Lustenau. Legende, Chartstürmer, Kunstfigur. Geliebt, gehasst, vergöttert und auch verrissen, das war Johann Hölzel a.k.a. „Falco“. Mit seiner charismatischen Art, seinen einzigartigen – und oft eigenartigen – Songtexten, seinem polarisierenden Image wurde Falco zur umstrittenen Pop-Ikone und ist bis heute aus der österreichischen Geschichte und internationalen Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Nico Raschner und seine Band tauchen am 21. Juli im Freudenhaus in Lustenau ein in Falcos musikalischen Kosmos, in die hymnische Welt der „Munich Girls“, des Punkers Amadeus, der „Helden von Heute“ und anderer Ereignisse.