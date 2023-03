Die legendäre Köchin aus dem Schnifner Bädle

In dieser Woche starteten die Fanni-Amann-Tage 2023 und die Region Dreiklang wird wieder zum Mittelpunkt des kulinarischen und kulturellen Lebens.

So werden auch bei den diesjährigen Fanni-Amann-Tagen vom 3. bis 26. März die Gastronomen der Region unter dem Motto “Fanni Amann. Aufgetischt” in Anlehnung an Fanni und die Rezepte aus “Meine Küche” kochen. Dazu wird das kulinarische Angebot in diesem Jahr mit zusätzlichen Veranstaltungen und inhaltlichen Impulsen bereichert. So wird sich unter anderem auch Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner von Köstlichkeiten à la Fanni verwöhnen lassen. Er ist einer der Gäste, welche am Weltfrauentag, 8. März im Schnifner Laurentiussaal über Wertschätzung von Lebensmitteln – heute und zu Fanni Amanns Lebzeiten – diskutieren. Musikalisch begleitet Philipp Lingg dieses sowie auch einige andere Events während der Fanni Amann Tage. So auch einen interessanten Gesprächsabend am 16. März, bei welchem das Thema der Wertschätzung aus der Produzenten-Perspektive im Mittelpunkt stehen wird. Dabei gehen die Gesprächspartner, wie Ulrike Gstach (Landwirtschaftsbetrieb Gstach), Markus Hartmann (Sennerei Schnifis) und Melanie Pfeifer (Biohof Berg Vielfalt) der Frage nach, wie sich die Produktion von Lebensmitteln verändert hat und was sich in Zukunft vielleicht verändern muss.