Die Lebensretter von morgen

In der Gisinger Runa befindet sich der Angelpunkt für sämtliche Rot-Kreuz-Grundausbildung im Land.

Der Fokus liegt heute weiterhin auf die Mitarbeiter, Zivildiener und jene die aus privatem Interesse eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolvieren wollen. Allein im vergangenen Jahr fanden 60 dieser Lehrgänge mit rund 800 Teilnehmer statt. „Viele wissen nicht, was wir für eine große Bildungseinrichtung im Land sind“, hält Andreas Enne, Leitung des Bildungs-Centers fest. Das Bildungs-Center gibt hier die Möglichkeit die Kurse in den ihren Abteilungen oder Firmen abzuhalten. 2019 wurden ebenfalls 13 Rettungssanitäter-Kurse für 314 Zivildiener und freiwillige Mitarbeiter abgehalten. Vertieft wurde das mit einem Notfallsanitäter- (26 Teilnehmer) und Notkompetenzausbildung (19 Teilnehmer).

Aufgeteilt sind die Kurse mit der theoretischen Ausbildung vormittags und Gerätetraining in kleinen Gruppen (Zirkeltraining) am Nachmittag. Mit der kommissionellen Prüfung anhand eines Fallbeispiels erhalten die frisch zertifizierten Sanitäter eine offizielle Berechtigung.

Auch andere Rettungsorganisationen nehmen die Möglichkeit in Gisingen wahr, wie etwa der Samariterbund, Polizei oder die Bergrettung. Sie vertiefen dafür ihre Kompetenzen und setzen Erlerntes direkt in der Praxis um. Höhepunkte sind die Simulationstrainings (32 Kurs mit 240 Teilnehmer) oder Refreshertrainings.

244 Personen sind aktuell bei der Landesstelle beschäftigt – 25 davon bei der Hotline 1450. Die gerade beim Corona-Höhepunkt auf rund 2000 Anrufe pro Tag hochgelaufen ist. Zeitgleich mussten rund 300 Kurse abgesagt werden. „Das eröffnete uns jedoch neue Möglichkeiten zum Thema Digitalisierung“, meint der Leiter des Bildungs-Centers. Die Mitarbeiter mussten rasch reagieren und neue digitale Ansätze verfolgen. Dafür boten sich Webinare ideal an. „Referenten aus anderen Teilen Österreichs konnten ihr Fachwissen in den Unterricht einbinden“, führt Enne weiter aus. Ohne Praxis war es am Ende doch nicht möglich. So teilten das Bildungs-Center Kleingruppen zu vier Personen ein. „Ein Restrisiko trotz allen Schutzmaßnahmen war dennoch da“, erklärt er.