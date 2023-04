Die Lebensretter aus Lustenau

Rettungssanitäter der Rotkreuz-Abteilung in Lustenau gaben Volksschüler einen Einblick in ihre tägliche Arbeit.

„Wir sind jederzeit bereit, den Menschen, die uns brauchen, zu helfen. 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche“, erklärte Kommandant Marcel Holzer den Schülerinnen und Schülern. Welche Rolle dabei die Routine spielt, verdeutlichte Sanitäterin Irina Schneider. „Wenn jemand Hilfe braucht, ist man meist sehr nervös und aufgeregt. Wir Sanitäter bringen durch unsere Erfahrung die nötige Ruhe in die Situation. Wir sind hier, um zu helfen.“ Als Rettungssanitäter führen sie lebensrettende Sofortmaßnahmen durch, bis der Notarzt eintrifft und der Patient ins Krankenhaus gebracht werden kann. „Menschen in Not zu helfen, ist ein unglaublich schönes Gefühl“, sagte Irina Schneider, die hauptberuflich Lehrerin ist und zusätzlich ehrenamtlich beim Rotkreuz mitarbeitet.

Die Rotkreuz-Abteilung in Lustenau hat rund 160 Mitglieder, 60 davon sind aktive Helfer. „Wir haben in Lustenau angestellte Sanitäter und ehrenamtliche Retter. So können wir rund um die Uhr Hilfe anbieten“, so Holzer. Wenn ein Notruf eingeht, so sind sie schnell in Lustenau, Höchst, Gaißau und Fußach zur Hilfe. „Wir haben zusätzlich ein breites Netzwerk an Ersthelfern in den ländlichen Gemeinden, die wir bei Einsätzen dazu ziehen. So stellen wir sicher, dass schnell ein Helfer am Einsatzort ist“, erklärte der Kommandant. In 99 Prozent der Fälle können die Retter unter zehn Minuten bei den Hilfesuchenden sein.