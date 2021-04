Die Lage der EU und ein Blick in unsere Zukunft

EU-Parlamentsabgeordneter Dr. Othmar Karas und Zukunftsforscher Universitätsprofessor Dr. Reinhold Popp heute im Interview mit Pascal Pletsch um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die EU hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Natürlich steht die europaweite Bekämpfung der Corona-Pandemie an oberster Stelle. Aber auch die Kritikerstimmen werden immer lauter – funktioniert das Modell EU noch? Dr. Othmar Karas sieht nach wie vor in Europa die Zukunft. Wieso die EU in der jetzigen Zeit sogar umso wichtiger ist, verrät der EU-Abgeordnete heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".