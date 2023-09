Die Lage der EU und das Festival der Kreislaufkultur

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner und die CampusVäre-Geschäftsführerin Bettina Steindl sind am Mittwoch zu Gast in „Vorarlberg LIVE“. Die Themen: Die Lage der Europäischen Union und das Festival zur Entwicklung der Zukunft in Dornbirn.

Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

In ihrer vierten und möglicherweise letzten Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag die verstärkte Unterstützung der europäischen Industrie bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Sie betonte die Transformation der Klimaagenda in eine wirtschaftliche Agenda und wies auf die jüngsten Hitzewellen, Waldbrände und Überschwemmungen in Europa hin, die die dringende Notwendigkeit der Dekarbonisierung verdeutlichen. "Das ist die Realität eines Planeten, der sich erhitzt", sagte von der Leyen. Mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner spricht Thomas Flax im Sendungsschwerpunkt „Vorarlberg LIVE – Mitten in Europa“ über die weiteren Themenbereiche der Rede und die Kritik der stellvertretenden Delegationsleiterin der Europa-SPÖ.

Bettina Steindl, Geschäftsführerin CampusVäre

In Dornbirn dreht sich beim "FEZ'23 - dem Festival zur Entwicklung der Zukunft" alles um die Erhaltung von Produkten, Stoffen und Ressourcen, um Abfall und Umweltauswirkungen zu minimieren. Vom 6. bis 15. Oktober 2023 lädt die CampusVäre – damit gemeint ist das Creative Institute Vorarlberg – in die Sägenhallen bei der FH Vorarlberg ein. Hier werden in zehn Tagen Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Art-Dinners und Gespräche auf der Bühne präsentiert, um Strategien und Best Practices für eine erfolgreiche Kreislaufkultur zu zeigen. Tiefere Einblicke zum Programm gibt Bettina Steindl, Geschäftsführerin der CampusVäre, am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 13. September 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Evelyn Regner (Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments) und Bettina Steindl (Geschäftsführerin CampusVäre)

Moderation: Thomas Flax (Redakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

