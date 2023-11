"Die Künstliche Intelligenz zum Guten nutzen"

ChatGPT bescherte der Welt im vergangenen Jahr eine Achterbahnfahrt.

"Ich habe zuletzt ChatGPT als Inspiration genutzt, um mich auf dieses Interview vorzubereiten", erklärt KI-Experte Florian Buehler von der FH Vorarlberg in der Sendung Vorarlberg LIVE. Er verwendet die Künstliche Intelligenz (KI) zur Vorlesungsvorbereitung, aber auch direkt im Hörsaal und ist auch interessiert daran, wie sie seine Studierenden nutzen. "Ich sehe den Umgang mit KI nicht nur an der Hochschule als Chance und Herausforderung", so der KI-Experte. Ein Team an der FH hat ein Papier für Lehrende und Studierende zur Orientierung ausgearbeitet. Die FH möchte, so wie andere Hochschulen, "die Technologie zum Guten nutzen, aber zugleich auch konstant hinterfragen und sich damit kritisch auseinandersetzen".