Die Kulturbühne AMBACH spielt alle Stücke

Leiter Hannes Jochum über das Veranstaltungszentrum in Götzis und aktuelle Herausforderungen.

Der Feldkircher Hannes Jochum, Marketing- und Management-Experte, ist seit dem 2. Mai 2022 Leiter der Kulturbühne AMBACH in Götzis. "Das Tolle an unserem Haus ist, dass wir in der Kulturbühne AMBACH vielseitigste Veranstaltungen wie Tagungen, Bälle, Konzerte, Theater oder Vorträge durchgeführen können. Der große Saal bietet bis zu 600 Besuchern Platz, im angeschlossenen Altbestand des Vereinshauses finden 346 Besucher einen Sitzplatz, das Foyer ist für etwa 150 Gäste geeignet.