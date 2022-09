Die Kühe und Rinder sind von der Alpe Verbella zurück

Am vergangenen Samstag fand die traditionelle Viehscheide statt.

Partenen Der Himmel weinte, also es regnete es noch, als die Kühe und Rinder von der Alpe Verbella mit ihren Hirten und Helfern durchs Dorf liefen und beim Vallülaplatz eintrudelten. Wenn das Vieh von den Alpen getrieben wird, ist auch der Sommer vorbei und der Herbst wird eingeläutet. Nach besonders schöner Sommerfrische wie in diesem Jahr hieß es Abschied nehmen und es geht wieder in die häuslichen Stallungen zurück.