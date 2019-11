Die kranke Aorta: Maßgeschneiderte Hilfe

Erkrankungen der Hauptschlagader sollten frühzeitig behandelt werden.

Im Vergleich zum Schlaganfall und Herzinfarkt sind Erkrankungen der Hauptschlagader (Aorta) zwar eher selten, für sich betrachtet allerdings nicht. Relativ häufig kommen Aneurysmen, also Ausweitungen der Schlagader, im Bauchraum vor. OA Rainer Mathies, Leiter der Angiologie im Landeskrankenhaus Feldkirch, berichtete beim MedKonkret-Vortrag von jährlich 80 bis 100 Neuerkrankungen in Vorarlberg. Nicht alle Aneurysmen müssen jedoch behandelt werden. Das Risiko für eine Ruptur steigt mit der Größe der Ausweitung. „Ab einem Durchmesser von drei Zentimetern gilt die Aorta als erweitert“, erklärte Radiologie-Primar Manfred Cejna. Ab einem Durchmesser von fünf Zentimetern ist schon langsam Feuer am Dach. „Dann gilt es, über eine Behandlung zumindest nachzudenken“, ergänzte der Leiter der Gefäßchirurgie, Primar Wolfgang Hofmann. Da Ausweitungen der Aorta häufig erst entdeckt werden, wenn es fast zu spät ist, redeten die Mediziner auch der Einführung eines Screenings für Personen ab 65 Jahren vehement das Wort. In Deutschland wurde ein solches vor zwei Jahren eingeführt.