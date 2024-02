Die Königsklasse ist zurück: Alle CL-Matches im Liveticker

Die Fußball-Champions-League meldet sich aus der Winterpause zurück. Den Auftakt im Achtelfinale machen am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) die Kapazunder Manchester City und Real Madrid, die vor ihren Gastspielen in Kopenhagen und Leipzig klar favorisiert werden.

Die Außenseiter aber ziehen sich an gewonnenen Duellen und Sensationssiegen gegen einen Erzrivalen hoch.

Die CL-Spiele im Liveticker

all

all

self

self

Kopenhagen gegen Man City

Das Schicksal der "Red Devils" ist City Warnung genug. Gegen Manchester United feierten die Dänen in der Gruppenphase einen berauschenden 4:3-Heimsieg. Weil auch gegen Galatasaray vier Punkte und gegen die Bayern ein Remis angeschrieben wurden, gelang dem FCK der Aufstieg gemeinsam mit den Deutschen.

Ausgerechnet gegen den Club-Weltmeister ist nun ein Kaltstart nach zweimonatiger Winterpause notwendig. Die Meisterschaft, in der Kopenhagen hinter Midtjylland und Bröndby auf Platz drei liegt, nimmt erst am Sonntag wieder Fahrt auf. "Das ist sehr knifflig, aber so ist es nun einmal", sagte Jacob Neestrup, der 35-jährige Shootingstar auf der Trainerbank, zum Guardian. "Es ist für alle das größte Spiel der ganzen Saison, aber nicht das Wichtigste."