Die Kolibri-Eissaison beginnt am Samstag

Der beliebteste Eisproduzent im Ländle startet durch........ und zwar in ein aufregendes Jahr, denn Kolibri wird 30!

Was im Jahr 1990 mit Peter Schmidhofer in Bregenz begann, wollen Katarina Rankovic & Co. dieses Jahr mit allen Kunden mit vielen tollen Aktionen – über die ganze Saison hinweg – feiern.

Grund zum Feiern gibt es bereits am kommenden Samstag, den 22.02.2020 bei der Eröffnung der Shops in Wolfurt und in Nofels sowie in der neuesten Filiale in Frastanz.