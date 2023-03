Die Klimakrise als Kinderkrise

Zwölf Kinder und Jugendliche zogen Ende Februar auf Basis ihrer verbrieften Kinderrechte vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH).

Sie sehen in ihrer "Klimaklage" aufgrund der fehlenden Maßnahmen der Bundesregierung ihre Zukunft gefährdet und fordern die Streichung gewisser Passagen. Vertreten werden sie von Anwältin Michaela Krömer. "Die Kinder haben in Österreich eigene Verfassungsrechte", betont die Anwältin in Vorarlberg LIVE. Dazu gehört auch ein aktive Schutzpflicht der Gesellschaft gegenüber diesen Kindern und deren Wohlergehen. Hier hakt der Individualantrag ein, die Klimakrise bedrohe bereits heute das Wohlergehen der jüngeren Generationen zulasten der Generationengerechtigkeit. "Die Klimakrise ist zur Kinderkrise geworden", fasst Krömer zusammen. "Die Kinder werden in ihren Verfassungsrechten verletzt, wenn es ein Klimaschutzgesetz gibt, das nicht einmal Reduktionsziele kennt und keine Pflicht zu einer Maßnahmensetzung."