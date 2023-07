Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem Freude machen können. Das zeigt auch diese kleine Überraschung in der Antarktis.

Während wir wegen der Hitze gerade schwitzen, ist in der Antarktis tiefster Winter. Da können selbst die kleinsten Dinge offensichtlich sehr erfreuen:

all

all

self

self

Antoinette arbeitet mit ihren Kollegen als Teil des "United States Antarctic Program" in der Antarktis. Obwohl es am Südpol sehr kalt und teils auch trist sein kann, hat die Gruppe offensichtlich auch viel Spaß und postet neben der Arbeit auch gerne Bilder von ihrem Aufenthalt in der Antarktis.