Die jungen Artisten schnuppern schon Zirkus-Luft

Jonglier Challenge als Abschluss eines sehr erfolgreichen Notprogramm im Vorarlberger Schulsport.

4200 Schüler und Jugendliche bei der Rope Skipping Challenge, 4000 Teilnehmer bei der Ballspiel Challenge, 3400 Burschen haben beim Vorarlberger Kindermarathon Challenge mit dem Land Vorarlberg teilgenommen und zum Abschluss dieser ins Leben gerufenen Challenge sind bei der Uniqa Jonglier Challenge 2100 Schüler von der 1. bis 13. Schulstufe mit viel Begeisterung und Eifer mit dabei. Mehr als 13.000 (!) Teilnehmer werden oder machen bei den vier Challenges mit.

Mit einer so großen Resonnanz und Erfolg hat niemand gerechnet. Vom 1. bis 29. Juni geht die Jonglier Challenge über die Bühne. Von fünfzig Schulen in Vorarlberg haben schon 120 Klassen ihre Teilnahme zugesagt. „Aus der Not wurde eine Tugend gemacht und das alle Challenge so ein Hit wird ist schon mehr als beeindruckend. Allerdings sollen ab Anfang Oktober wieder die eigentlichen Sportveranstaltungen für den Schulsport Vorarlberg gestartet werden. Die Fußball-Schülerliga und die Wettkämpfe im Laufsport (Orientierungslauf/Cross Country Lauf) sind ab Oktober dieses Jahres wieder in fester Planung.

Ideengeber der Jonglier Challenge war die Mittelschule Hohenems Herrenried mit den Lehrerinnen Elisabeth Märk und Susanne Batruel. „Jonglieren ist sehr abwechslungsreich, man kann kreativ sein und es macht Jung und Alt großen Spaß. Es fördert die Konzentrationsfähigkeit und bringt Bewegung, Freude und Farbe in den Schulalltag. Das Jonglieren ist überall möglich und ist gut für das Gehirn“, meint Elisabeth Märk.

In der Grafenstadt wird das Jonglieren in einem Freifach jeden Mittwoch nachmittag zwei Stunden den Schülern angeboten und erweist sich als großer Renner seit einigen Jahren. Bei der Jonglier Challenge sind etliche neue Schulen am Start, wo noch nie bei diversen Wettkämpfen teilgenommen haben.

Mit Skiass Christine Scheyer aus Götzis, die durch ihre Leistungen den Sprung in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft geschafft hat, hat die Jonglier Challenge einen sehr prominenten Botschafter. „Diese Übungen kommen bei unseren Trainingsmethoden auch oft in einer anderen noch schwierigeren Form vor. Der Kinder- und Jugendsport ist ein großes Anliegen von mir und es freut mich sehr hier als Vorbild für die jungen Teilnehmer sein zu dürfen. Bei dieser Challenge kann jeder mitmachen und es ist voll eine coole Geschichte“, so die Götznerin Christine Scheyer. „Für unser Unternehmen eine tolle Möglichkeit die Jugend zum Bewegen zu motivieren“, sagt Landesdirektor Uniqa Vorarberg Markus Stadelmann.