Die Klasse Fö4 in ihrem Gartenrevier

Pädagogisches Förderzentrum pflanzt im Stadtgarten und erntet Wissen über die Natur

Im heurigen Jahr fand diese Kooperation einen Neuanfang und am Freitag vor Pfingsten rückten Schülerinnen und Schüler der Förderklasse Fö4 mit ihren Lehrpersonen in den Stadtgarten aus. Mit Gießkanne, Eimer, Rechen und Schaufeln fanden sich Mahadi, Can, Helal und Deniz in ihr persönliches „Revier“ des Stadtgartens ein und begannen bei recht kühler Frühjahrswitterung sogleich mit der gemeinsamen Pflanzaktion.