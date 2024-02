„Die Kirche lebendig halten“

Bis Ostersamstag lädt in der Pfarrkirche Haselstauden das Fastentuch zur Besinnung ein.

Dornbirn. Während draußen der Haselstauder Faschingsumzug Stellung aufnahm, wurden drinnen in der Pfarrkirche Haselstauden ganz andere Vorbereitungen getroffen. Wie jedes Jahr wurde das kunstvolle Fastentuch aufgehängt, das die Menschen in der Fastenzeit zur stillen Betrachtung und Besinnung einlädt. „Soweit ich weiß, sind wir eine der einzigen Pfarren in Vorarlberg, die diesen schönen Brauch pflegen“, so Wolfgang Spiegel vom Haselstauder Pfarrkirchenrat. Bis zur Speisenweihe am Ostersamstag wird das Fastentuch den Altarraum verhüllen – dann wird es feierlich abgehängt.