Die Kirche am Weinberg

Oberhalb von Röthis liegt die denkmalgeschützte Pfarrkirche welche auf den Heiligen Martin geweiht ist.

Röthis. Laut Aufzeichnungen soll die Röthner Pfarre dabei bereits seit dem 9. Jahrhundert selbständig sein und so wurde bereits im Jahre 882 urkundlich eine „ecclesia S. Martini in villa rautena“ als Eigenkirche des Königshofs erwähnt. Bereits drei Jahre später, im Jahre 885 soll Karl der Dicke die Kirche von Röthis samt allen Liegenschaften, Gebäuden und Menschen an das Kloster St. Gallen verschenkt haben, mit der Auflage, dass in der Klosteranlage von Viktorsberg immer zwölf Pilgrime (wohl Mönche gemeint) beherbergt und verpflegt werden. Im Laufe der Jahre ging die Pfarrkirche aber wieder in den ursprünglichen Besitz über und so erfolgte 1476 ein Neubau der Kirche. Die Kirche wurde 1657 erweitert und 1740 renoviert. Von 1951 bis 1968 erfolgten weitere Erweiterungen und eine Neugestaltung des Inneren. In den Jahren von 1968 bis 1982 erfolgten um die Röthner Pfarrkirche archäologische Untersuchungen und bei den Grabungen wurden Fundamente einer einschiffigen Vorgängerkirche parallel zum schräg eingebundenen gotischen Nordturm festgestellt.