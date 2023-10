Die Kilbi kann kommen

In Lustenau laufen die Vorbereitungen für die Kilbi auf Hochtouren.

Lustenau „Ich freu mich schon riesig auf die Kilbi am Sonntag“, erzählt der fünfjährige Julian Hennig, der sich bereits Mitte Woche ein Bild von den Aufbauarbeiten am Kirchplatz mit seiner Mama macht. Dort geht es seit Tagen geschäftig her. Ein Schausteller nach dem anderen kommt in Lustenau an und beginnt mit den Aufbauarbeiten der Attraktionen. Während die einen ihre Vergnügungsbahnen bereits auf Hochglanz bringen, bauen die anderen ihre auf. „Ich montiere das Kettenkarussell für die Kilbi schon seit 25 Jahren. Die Kilbi ist jedes Jahr wieder ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Schausteller Mario Giovanni. Er freut sich schon auf den bevorstehenden Sonntag, wenn er die glücklichen Kinder und die zufriedenen Gäste sieht.