Die Kartoffelhelden von morgen

Zwei Projekte beim Kartoffeltag in Meiningen unterstützt.

Meiningen Bereits 1987 ruft Milli und Werner Pümpel vom damaligen „Missionskreis“ diese Veranstaltung ins Leben um Geld für Menschen in schwierigen Lebenslagen zu sammeln. Seit einigen Jahren wird er nun vom Pfarrgemeinderat organisiert. „Solche Veranstaltungen fördert die Gemeinschaft in unserem Dorf“, freut sich Edgar Güfel von der Pfarrgemeinde. Dabei werden jährlich jeweils zwei Hilfsprojekte unterstützt. „Wir fokussieren uns auf Bildungsprojekte sowie der Entwicklungshilfe denen Menschen zur Selbsthilfe widmen“, erklärt Pfarrer Noby Acharuparambil .

Als regelrechter Treffpunkt erwies sich wieder vergangenen Sonntag, 20. Oktober, der diesjährige Kartoffeltag im Schulsaal Meiningen. Der Reinerlös wurde den Organisationen „Wieder Hoffnung schöpfen“ für Berufausbildung für Mädchen in Kumasi (Ghana/Afrika) und für die von der Flut betroffene Bevölkerung in Kerala/Indien – die Heimat des neuen Meininger Pfarrers. Außerdem wurde „Eine-Welt-Waren“ für ein anderes Hilfsprojekt angeboten. „Rund 3000 Euro wurden heuer erwirtschaftet“, so die ersten Einschätzungen von Güfel. ETU